TELFAR CLEMENS

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BECOME A QUEER, BLACK 18 YEAR OLD, TRAVEL BACK TO 2004 AND ESTABLISH A 100% NON-GENDERED FASHION LINE OUT OF YOUR FAMILY APARTMENT IN LEFRAK CITY, QUEENS. MAKE CLOTHES THAT DO NOT EXIST ON THE MARKET — JUST LIKE YOU DON’T EXIST IN THE WORLD. DON’T HAVE ANY MONEY. PERSIST FOR A DECADE WITHOUT A SINGLE REVIEW FROM THE FASHION PRESS. DO EVERYTHING DIFFERENTLY. IF STORES WON’T BUY YOUR CLOTHES, SHOW IN MUSEUMS. IF ‘BEAUTY’ SPONSORS DON’T LIKE YOUR SKIN AND HAIR — MAKE THE UNIFORMS FOR A FAST-FOOD CHAIN. USE THE MONEY TO HELP BAIL HUNDREDS OF KIDS OFF RIKERS ISLAND. WIN THE CFDA/VOGUE FASHION FUND. USE THE MONEY TO MAKE AN ‘IT’ BAG, WHERE ‘IT’ HAS NOTHING TO DO WITH DOMINATION. REFUSE TO BE TOKENIZED. DECLINE INVITATIONS. USE ‘FASHION’ TO ENVISION A FUTURE — THAT CAN HELP DESTROY THE PRESENT. LOTS OF LOVE; KEEP YOUR FAMILY CLOSE; BREATHE; IGNORE THE BULLSHIT, AND PLEASE REMEMBER: THE WORLD ISN’T EVERYTHING. Read Less